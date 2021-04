Ramalhão perde mais uma e se aproxima da zona da degola

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



27/04/2021



O Santo André chegou ao sexto jogo seguido sem vencer no Paulistão e vê a zona de rebaixamento cada vez mais de perto. Ontem à noite, o Ramalhão recebeu o Guarani no Estádio do Canindé, teve mais posse de bola, finalizou mais vezes, mas acabou derrotado por 1 a 0. Com a vitória da Inter de Limeira sobre a Ponte Preta, a equipe andreense manteve os seis pontos e caiu não só para a lanterna do Grupo A como para a 14ª colocação geral, ou seja, somente uma acima da área de descenso, que tem o São Bento, com cinco, e o São Caetano, com três. Já o Bugre subiu para a vice-liderança da Chave D, com 11, ultrapassando o Santos.

Ainda sem contar com o técnico Paulo Roberto à beira de campo – ele ficou em contato por celular da cabine com o preparador de goleiros Rubão, que estava no banco – o Santo André foi a campo com Caio Rangel como grande novidade no sistema ofensivo e Willian Goiano de volta à zaga. O Ramalhão teve 20 minutos iniciais de grande intensidade e Gegê desperdiçou duas boas chances. Já o Guarani, praticamente na primeira chegada, abriu o placar. Andrigo foi lançado e soltou a bomba, sem chances para o goleiro Fernando Henrique.

A equipe do Grande ABC sentiu o gol e só voltou a atacar no segundo tempo. Aliás, praticamente só deu Santo André. Com a entrada de Tiago Marques, o time passou a abusar das jogadas aéreas e o centroavante errou o tempo da cabeçada, logo aos quatro, desperdiçando grande chance. Gegê e Ramon ainda tiveram oportunidades, mas também ficaram no quase e o placar não sofreu mais alteração.

“Nossa equipe vem jogando bem. Contra Novorizontino, São Paulo e hoje (ontem) mais uma vez martelou, mas a bola não tem entrado. Não podemos desistir, vamos continuar trabalhando para conquistar outro resultado contra a Ferroviária”, projetou Ramon.