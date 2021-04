Santo André alcança 200 mil doses aplicadas de vacinas contra a Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 00:02



Santo André se tornou ontem a primeira cidade do Grande ABC a alcançar a marca de 200 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, somando a primeira e a segunda imunizações. O ato simbólico ocorreu no posto drive-thru localizado no Paço Municipal. Quem recebeu a proteção foi a aposentada Odila dos Santos, 69 anos, moradora do Parque Capuava. Ela foi protegida com a segunda dose da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Agora, Odila se diz “mais tranquila” diante do reforço.

A aposentada tomou a primeira dose no dia 1º de abril, também no Paço, e ontem voltou acompanhada da filha, Alessandra dos Santos, 34, e do genro, Marcos da Costa, 36, para completar o esquema vacinal. “Agora sim estou sossegada. Feliz e agradecida por já ser a minha vez. Mesmo assim, não vou deixar de me cuidar, até que tudo isso passe”, prometeu Odila. Importante ressaltar que a imunização não significa risco zero de contaminação, mas menores chances de desenvolver a forma grave da enfermidade e possibilidade ainda menor de óbito.

A moradora do Parque Capuava reforça que não testou positivo para a Covid em nenhum momento da pandemia. “Agora as chances são menores ainda”, celebrou.

De acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura, Santo André já aplicou 203.424 doses da vacina no total, sendo 134.254 referentes ao primeiro imunizante e 69.170, ao segundo.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) acompanhou a marca história ontem e comentou que a vacinação no município está acontecendo com rapidez, diante das doses entregues pelo Estado. “São 200 mil doses da vacina contra o coronavírus já aplicadas. Já tem bastante gente imunizada e estamos acelerando. Aplicamos as vacinas que chegam em Santo André com rapidez e eficiência”, destacou o chefe do Executivo, lembrando que 18,6% dos moradores já receberam a primeira dose e 9,6% já estão com a cobertura vacinal completa.

Santo André recebeu até agora 219.638 doses de imunizantes, entre Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e Oxford/Astrazeneca, produzida pela Fiocruz. O município receberá hoje novo lote, com 13.370 doses da Coronavac.

No dia em que a cidade completou 468 anos, em 8 de abril, o município atingiu a marca de 100 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid, também em evento no Paço. Na ocasião, a vacinação estava destinada aos idosos de 68 anos, no qual, quem recebeu a dose foi o idoso Ismael Pereira.

PLANEJAMENTO

Na cidade, idosos com 63 anos podem se imunizar contra a Covid até hoje. Eles estão recebendo a dose do imunizante Oxford/Astrazeneca nos postos de vacinação por drive-thru, como o Estádio Bruno Daniel, Paço. Grand Plaza Shopping e Atrium Shopping. Moradores com 68 anos ou mais também já podem receber a segunda dose da Coronavac nos mesmos locais. Lembrando que é necessário o agendamento prévio pelo site http://psa.santoandre.br/vacinacovid – confira o calendário das demais cidades abaixo.

Campanha na região mira idosos de 63 e 64 anos

Assim como em Santo André, as demais cidades do Grande ABC avançam na campanha de vacinação de idosos contra a Covid-19. Mauá amplia a imunização e a partir de hoje inicia as aplicações de doses nos moradores de 63 anos. O munícipe deve comparecer em uma das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ou postos drive-thru, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e não há necessidade de agendamento prévio.

Já em São Bernardo, a imunização deste público começa amanhã. Na mesma data, também terá início a aplicação da segunda dose para a população com faixa etária de 68 anos. O agendamento é obrigatório e deve ser realizado no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus), onde é possível escolher a data, horário e o local da aplicação da vacina para evitar filas.

Em Diadema, os idosos com 63 anos devem comparecer a uma das 20 UBSs, das 8h30 às 16h, e não há necessidade do agendamento prévio. A administração reforça que o morador deve apresentar documento original com foto, carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde), se tiver, e comprovante de residência.

Em São Caetano, o público que está sendo vacinado é o de idosos com 64 anos, porém, o agendamento está suspenso desde o dia 23 de abril porque a cidade aguarda a chegada de mais doses por parte do Estado. No momento, o município disponibilizou o agendamento da segunda dose para idosos com 68 anos. Também é necessário o agendamento prévio no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Ribeirão Pires continua com a vacinação para idosos de 64 anos e a segunda dose para os profissionais da saúde. A imunização é realizada no Complexo Ayrton Senna, em formato drive-thru, de segunda a sexta-feira, até as 16h. Não é necessário agendamento prévio.

Rio Grande da Serra permanece com a imunização em idosos acima de 64 anos de idade. As vacinas são aplicadas diariamente das 10h às 15h, nas UBSs do município. A cidade ainda reforça que é necessária a apresentação do documento original com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS, além da carteira de vacinação no momento da aplicação do imunizante.