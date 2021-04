Gangorra tributária

Do Diário do Grande ABC



A pandemia de Covid-19 contaminou severamente as contas das prefeituras do Grande ABC. Nos dois primeiros meses do ano a receita tributária desacelerou. Enquanto as dívidas, por outro lado, dispararam e registraram alta de 20%, como este Diário mostrou no domingo.

Com relação às receitas, o valor arrecadado pelas sete cidades com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e outros tributos em janeiro e fevereiro foi de R$ 1,07 bilhão, ante R$ 1,024 bilhão do ano anterior, o que representa 4,6% de alta. O resultado é ilusório, pois se trata da menor elevação computada desde 2017. O principal culpado por isso é o coronavírus. Há cinco anos a receita tributária da região foi de R$ 727,7 milhões. Desde então o crescimento foi constante, ficando em 9,18% em 2018, 15,81% em 2019 e 11,29% em 2020.

O surgimento da Covid-19 e o agravamento da doença impactaram sobremaneira a atividade econômica. Afetaram o faturamento de empresas, comércios e dos prestadores de serviços. Além disso, muitos moradores da região deixaram de honrar o pagamento do IPTU porque perderam o emprego e ficaram sem renda. “Muita gente teve de escolher entre pagar imposto ou comer”, ilustra Clóvis Volpi, prefeito de Ribeirão Pires, o segundo município em queda de arrecadação, com 7,72%, atrás apenas da vizinha Mauá, com 6,76%.

O governo de Paulo Serra garante que neste ano Santo André estava preparada para um vertiginoso crescimento de receita, mas foi atrapalhada pela crise. O chefe do Executivo andreense aposta que no pós-Covid haverá um “crescimento incrível”. Bem diferente do que afirma Tite Campanella, de São Caetano, que adota a palavra “cautela” como indicador das ações que irá desempenhar no curto e médio prazos.

O fato é que o vírus embaralhou o cenário regional. E a figura do Consórcio Intermunicipal será vital para auxiliar os municípios na retomada, que passa pelo sucesso da vacina.