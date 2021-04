Roger marca e Internacional de Limeira vence a Ponte Preta pelo Paulistão

26/04/2021 | 22:41



A 'lei do ex' deu as caras no estádio Moisés Lucarelli na noite desta segunda-feira. Com um gol do artilheiro Roger, a Internacional de Limeira ganhou da Ponte Preta, por 1 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com 35 anos, Roger já vestiu a camisa do time campineiro por 201 jogos, sendo o artilheiro da Ponte Preta no século XXI, com 67 gols.

O tropeço em casa manteve a Ponte Preta na terceira colocação do Grupo B, com dez pontos, um a menos que a Ferroviária. Por outro lado, a Internacional de Limeira emplacou a segunda vitória seguida e assumiu a vice-liderança do Grupo A, com nove.

O começo da Ponte Preta até deixou o torcedor animado, mas as chances perdidas por Apodi e Ruan Renato custaram caro. Aos nove minutos, Matheus Alexandre recebeu de Felipe Saraiva e cruzou para Roger bater rasteiro no canto de Ygor Vinhas. Os três jogadores que fizeram a jogada do gol da Inter de Limeira passaram pelo clube campineiro.

Depois disso, o time visitante se fechou e procurou explorar o contra-ataque. Já a Ponte Preta tinha muitas dificuldades para criar lances de perigo. Moisés e Paulo Sérgio tentaram, mas sem sucesso.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo e, com o passar do tempo, os jogadores da Ponte Preta demonstraram nervosismo errando muitos passes. A única boa chance criada veio já nos minutos finais, quando Bruno Michel fez jogada individual e deixou Apodi na cara de Jefferson Paulino. O lateral errou e perdeu a oportunidade do empate.

Pela nona rodada do Paulistão, os times voltam a campo na quarta-feira. A Ponte Preta recebe o Mirassol, às 21 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas, e a Internacional de Limeira vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, às 22 horas, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 INTER DE LIMEIRA

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi, Ruan Renato, Rayan e Yuri; Barreto (Vini Locatelli), Léo Naldi (Thalles) e Camilo (Renan Mota); Moisés, Pedrinho (Bruno Michel) e Paulo Sérgio (Robinho). Técnico: Fábio Moreno.

INTER DE LIMEIRA - Jefferson Paulino; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Lucas Balardin e Rafael Santos; Igor Henrique (Pedro do Rio), Thiaguinho e Rondinelly (Marcos Vinícius); Lucas Batatinha (Bruno Xavier), Felipe Saraiva (Welinton) e Roger. Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Roger, aos nove minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos

CARTÕES AMARELOS - Thalles e Rayan (Ponte Preta); Igor Henrique (Inter de Limeira)

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).