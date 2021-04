Claudinho registra terceira baixa no governo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021



Secretário de Assuntos Jurídicos de Rio Grande da Serra, Ronaldo Feitosa pediu demissão do cargo na manhã de ontem. Em quatro meses de governo, é a terceira baixa no primeiro escalão da gestão do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos). O Diário apurou que Feitosa abandonou o cargo para se dedicar a um negócio próprio e que ele não conseguiria conciliar as duas atuações. Além disso, conforme figuras políticas ouvidas pelo Diário, há desgaste na relação entre o prefeito e Carlos Augusto César, o Cafu, principal fiador da candidatura de Claudinho da Geladeira no ano passado.

O nome de Ronaldo Feitosa para ocupar o cargo de titular de Assuntos Jurídicos passou pelo crivo de Cafu, assim como outros indicados para ocupar o secretariado de Rio Grande da Serra. No rol se encontram a vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB) – ex-mulher de Cafu e secretária de Educação – e Cássio Pegoraro, titular de Finanças.

Feitosa teve passagens em gestões do PT em Santo André. Foi secretário de Governo no fim do mandato do ex-prefeito João Avamileno (ex-PT, atual SD) e comandou o setor de comunicação na gestão do também ex-prefeito Carlos Grana (PT). Ele não foi localizado pela equipe do Diário para comentar o assunto.

No comando do Paço de Rio Grande da Serra desde janeiro, Claudinho da Geladeira ainda não conseguiu imprimir ritmo. No Legislativo, o prefeito assiste à oposição atuar sem que haja reação da ala governista. Em movimento mais recente, o vereador Claudinho Monteiro (PTC) questionou o número de secretarias mantidas pelo Executivo e pediu ao prefeito que reduza a quantidade de pastas sob alegação de contenção de gastos.

No mês passado, Maria José Pereira Zago, a Zezé, pediu demissão do cargo de secretária de Saúde após ter passado mal por hipertensão arterial. A pressão causada pela pandemia do novo coronavírus também pesou na decisão. Tchello Pierro (DEM), conhecido por ter vida política em Mauá, a substituiu.

Antes de Zezé, Daniel do Amaral, de Administração, havia sido exonerado da gestão de Claudinho. Alexsandra Silva Aguiar ficou em seu lugar.