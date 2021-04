Servidores de Ribeirão criticam atuação de líder de sindicato

Daniel Tossato



27/04/2021 | 05:35



Descontentes com a atuação de Perla de Freitas na presidência do Sineduc (Sindicato dos Trabalhadores da Educação), servidores do município iniciaram movimento pedindo para que a líder sindical deixe o posto.

Segundo apurou o Diário, funcionários públicos têm reclamado que Perla de Freitas não estaria mais negociando benefícios para a classe por manter parentes empregados na Prefeitura de Ribeirão Pires, que é comandada por Clóvis Volpi (PL).

Marido de Perla de Freitas, Gerson dos Santos Goulart atua na administração como diretor de divisão de gestão ambiental e recebe salário de R$ 4.526,62 mensais. No ano passado, Goulart também se lançou candidato a vereador na cidade – na urna constava como Professor Gelão (PSB) – e obteve 250 votos. O PSB estava na coalizão de Volpi.

Grupo de 300 servidores foi criado nas redes sociais para mobilização pela saída de Perla. O bloco cresceu depois que Goulart apareceu na lista de funcionários da gestão de Volpi. Na descrição deste grupo, sobra crítica ao fato de Perla ter conflito de interesse ao emplacar o marido no Paço.

Dois últimos episódios serviram para aumentar a pressão sobre Perla. O primeiro foi a demora no reajuste do piso dos servidores da educação – pauta antiga da categoria na cidade. O segundo, a considerada pouca defesa do funcionalismo depois que o governo Volpi editou decreto vetando quaisquer reajustes de salário ou bônus neste ano em decorrência da pandemia de Covid-19. Diante do quadro, há trabalhador que pede, inclusive, a instauração de investigação sobre a conduta de Perla como presidente do Sineduc.

No comando do sindicato, Perla de Freitas manteve atuação de questionamento à gestão do ex-prefeito da cidade Adler Kiko Teixeira (PSDB). A líder sindical fez inúmeras cobranças, à época, sobre a situação financeira do Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires) por exemplo.

Procurada, Perla não retornou aos contatos da equipe do Diário.