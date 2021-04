Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 00:01



Moradores do Jardim Borda do Campo, em São Bernardo, enfrentam problemas recorrentes com quedas de energia na região. As interrupções são frequentes e, segundo os munícipes, a situação piorou de dois anos para cá e, só em abril, os moradores relatam que ficaram sem o serviço pelo menos três vezes. De acordo com os relatos, cada vez que a energia cai o bairro fica sem luz de dez a 24 horas, o que atrapalha a rotina dos moradores, principalmente os que precisam trabalhar, estudar e fazer atividades domésticas.

O desenhista projetista Marcelo de Macedo, 43 anos, é um destes casos. Ele está de home office e lembra que o problema com a queda de energia ficou mais frequente há dois anos. “(No dia 19 de abril) A energia voltou por volta das 22h30, ficamos mais de dez horas sem o serviço. No dia seguinte ficamos sem energia novamente, desde às 3h”, comenta o morador.

Outro problema, reflexo da queda de energia, é a falta de água. Segundo Marcelo, a maioria das famílias do bairro depende de poço, ou seja, não possuí água encanada. “Acabou a energia a nossa caixa-d’água fica vazia, ficamos sem água. Não tem como saber a hora que volta a energia para colocar a caixa para encher, já que ela puxa do poço”, explica o desenhista.

De acordo com as famílias, o fato de o bairro ser afastado e ter poucos moradores faz com que a Enel – responsável pelo fornecimento de energia na Grande São Paulo – demore para atender às ocorrências. Além disso, galhos de árvores constantemente caem sobre as fiações e, segundo os moradores, a empresa resolve pontualmente o problema.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo informou que acionará a Enel sobre o problema da região. De acordo com a administração, a Secretaria de Serviços Urbanos realiza regularmente o serviço de poda de árvores que invadem a fiação. Além disso, as equipem atendem diariamente pedidos feitos por munícipes por meio do Atende Bem, pelo telefone 156.

Já a Enel informou que investe na manutenção da rede elétrica em São Bernardo, contemplando, inclusive, o bairro. “Por ser região arborizada, boa parte das ocorrências acontece com a queda ou contato de árvores na rede elétrica. Por conta disso, a concessionária possui amplo programa de poda de árvores”, destacou, em nota. A empresa também explicou que trabalha para instalação de equipamentos que buscam tornar a rede elétrica mais resistente e confiável, mas não deu prazo para isso.