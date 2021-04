Do Dgabc.com.br



27/04/2021 | 00:01



O Dia Municipal de Doação de Alimentos, promovido sábado pela Prefeitura de Mauá para aumentar a arrecadação de cestas básicas e de alimentos para a campanha Mauá na Luta Contra a Fome, angariou 60 toneladas de alimentos em um único dia. O drive-thru da solidariedade montado no Ginásio Celso Daniel atraiu empresários, comerciantes, além de munícipes dispostos a ajudar as famílias mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus.

Os alimentos doados serão destinados às pessoas cadastradas na Secretaria de Assistência Social por meio dos sete Cras (Centros de Referência de Assistência Social) do município, localizados na Vila Mercedes, no Jardim Zaíra, no Macuco, no Feital, no São João, no Parque das Américas e no Jardim Oratório.

A campanha, que teve início no dia 4 de abril, já acolheu 3.500 famílias que vivem em grave situação de vulnerabilidade social. A previsão é chegar a 10 mil beneficiários até a primeira quinzena de maio. A arrecadação continua todos os dias nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Secretaria de Assistência Social e no Ginásio Celso Daniel.

Pessoas que ainda não possuem cadastro na Prefeitura podem procurar a unidade do Cras mais próxima à residência para realizar o registro e entrar na lista de contemplados com o programa social.