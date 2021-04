Do Dgabc.com.br



27/04/2021 | 00:01



A Prefeitura de Diadema intensificou a fiscalização em pontos viciados de descarte irregular de lixo. Agentes receberam reforço da GCM (Guarda Civil Municipal) e ontem realizaram flagrante, por volta do meio-dia, nas proximidades da Avenida Brasília, no Jardim Campanário. A ação resultou em multa de R$ 2.000 a um homem – que não teve a identidade revelada – por despejar dez sacos de entulho no passeio público. O infrator, que é morador da cidade, teve seu veículo guinchado e recolhido ao pátio.

De acordo com a administração, a multa para quem despejar irregularmente lixo e entulho varia de acordo com a quantidade e o local. Na ocorrência de ontem, a multa foi leve, mas pode chegar a R$ 4.000, além de outras penalidades junto à Delegacia de Crimes Ambientais.

Diadema tem dez ecopontos municipais para que os moradores descartem, gratuitamente, até 1 m³ de entulho por semana. Além de resíduos da construção civil, os locais também recebem móveis velhos e materiais recicláveis. Não há mais serviço de recolhimento porta a porta.

A operação integrada de fiscalização é chamada de Jogue Limpo com Diadema. “É um absurdo a falta de consciência e cidadania dos sujões. Esse local, no qual fizemos o apreensão, havia sido limpo na sexta passada.

Desde o começo do ano, estamos investindo em ações educativas, mas agora vamos multar e apreender quem sujar a cidade”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Vagner Feitoza.