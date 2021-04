O lado familiar. Como fazer história

Ademir Medici



O tempo que passa leva para longe um pouco de nós, mas também deixa alguma coisa de todos aqueles que passaram por nossas vidas. Coisas que ficaram guardadas e registradas para sempre em nossa memória e em nossas lembranças.

A quarentena rendeu para mim. Finalizei dois álbuns-livros sobre a história da família.

O da família Vasquez Ortigoso (família do meu marido) já está circulando nas casas. É o álbum peregrino.

O da família Rodrigues Dias (do meu pai) está para ser impresso.

Tenho um terceiro álbum, o da família Tombolato/Brunoro, que está sendo finalizado. Ainda faltam fotos.

Por muitos anos pesquisei e garimpei fotos e documentos, trabalho árduo.

Nota da Memória – Professora Roseli, modesta, comenta que os álbuns têm algumas fotos e fatos interessantes. Mais que interessantes, respondemos. Trata-se de um modelo que pode e deve servir para tantas outras famílias que, eventualmente, gostem de história, tenham bons acervos e não sabem direito como sistematizar.

Se você, caro leitor, se interessou por este primeiro álbum, de 60 páginas, entre em contato conosco. Tenho certeza que a Roseli autorizará a divulgação completa.



Diário há meio século

Terça-feira, 27 de abril de 1971 – ano 13, edição 1520

Santo André – Depois do sucesso da sua inauguração, o Teatro Municipal recebeu, domingo (25 de abril de 1971) a Orquestra Sinfônica de São Paulo, sob a regência do maestro Roberto Schnorrenberg.

Movimento Sindical – Aristides Trevisan eleito presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários do ABC. O sindicato tinha 750 sócios.

Futebol – Domingo, no Morumbi: Corinthians 4, Palmeiras 3, Adãozinho faz voltar a garra e fibra corintianas.

Com a vitória, o Corinthians tirou o Palmeiras da liderança do Campeonato Paulista e Mirandinha passava a ser o artilheiro do certame, com nove gols. Mas o Timão continuava na ‘fila’.

Copa João Ramalho – Em São Caetano, Ribeirão Pires 3, São Bernardo 0.

Em 27 de abril de...

1901 – Carlina Caçapava foi declarada professora efetiva da escola modelo de Itapetininga, em São Paulo, segundo decreto de 22 de abril assinado pelo presidente do Estado, Rodrigues Alves.

Nota – Professora Carlina Caçapava de Mello faria história no ensino de Santo André, sendo homenageada com nome de escola no bairro Santa Terezinha.

1916 – No salão da Sociedade Mutua Italiana (hoje Ítalo-Brasileira) foi realizado um espetáculo de teatro por um grupo de amadores. Seguiu-se baile até a manhã do domingo.

1921 – Peste bovina em São Paulo. Da Estação de São Caetano a Pirituba o governo proíbe o transporte de animais de qualquer espécie, mais os produtos de origem animal, ferragens e adubos.

1966 – Transauto, de São Caetano, sagra-se campeão da Série A do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, ao ganhar da Sociedade Esportiva Resegue, de Bariri, por 2 a 0, em jogo disputado no estádio do Meninos Futebol Clube, em Rudge Ramos, São Bernardo.

Hoje

- Dia da Empregada Doméstica

- Dia do Engraxate



Santos do Dia

- João XXIII

- João Paulo II

- Bem-Aventurado Tiago Alberione

ZITA (Itália 1218-1272). Empregada doméstica durante 30 anos em Lucca

Municípios Brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bom Sucesso de Itararé. Elevado a município em 1991, quando se separa de Itararé.

- Em Minas Gerais, Araporã, Carandaí, Carneirinho, Divisópolis, Jaíba, Lagoa Grande, Leopoldina e Pedras de Maria da Cruz.

- Entre os municípios dos demais Estados, aniversariam em 27 de abril: Altamira do Paraná, no Paraná; Casserengue, na Paraíba; Sapeaçu, na Bahia e Serra Branca, na Paraíba.