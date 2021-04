Toronto FC confirma oficialmente a contratação de Soteldo, ex-Santos

26/04/2021 | 20:30



O Toronto FC anunciou nesta segunda-feira oficialmente o atacante Soteldo como reforço. O venezuelano, ex-Santos, assinou contrato até 2025 com o time canadense que faz parte da Major League Soccer (MLS), liga profissional dos Estados Unidos.

"Estou muito feliz em vir para o Toronto FC. É uma das mais importantes organizações esportivas do Canadá e dos Estados Unidos. É um campeão da MLS, tem grandes jogadores e, mais importante, sempre competem para vencer. Eles têm fãs e estruturas incríveis", afirmou Soteldo, em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

"Quero chegar o mais rápido possível e começar a trabalhar com meus companheiros. Quero mostrar meu comprometimento e o que contribuo para o jogo", completou.

Na negociação, o Santos repassou sua parte na venda para o Huachipato, do Chile, e pagará US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões), para saldar o valor total, dividido em parcelas a partir de junho, encerrando uma disputa na Fifa.

O Santos também comunicou que ficou acertado que terá direito a 12,5% de uma venda futura do atleta, caso ele seja transferido em definitivo para algum clube de fora da MLS. O Toronto FC vai pagar US$ 6 milhões (cerca de R$ 33,1 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jogador.