Liminar proíbe CVC de prestar informações sobre gestão de antigo presidente

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 18:57



Em comunicado ao mercado, a CVC Corp, empresa do ramo de turismo com sede em Santo André, informou sobre liminar ao qual fica proibida de conceder entrevistas, e prestar "informações desabonadoras" relacionadas ao ex-presidente Luiz Fernando Fogaça e à sua administração. A justificativa é a de que depois da saída do executivo, a companhia iniciou sucessivas investigações internas sobre supostas fraudes contábeis, trazendo à público a "conduta desonrosa" do antigo CEO sem oferecer oportunidade de defesa.

A liminar concedida pelo juiz do trabalho de Santo André Diego Petacci no último domingo (25) diz, ainda, que a própria companhia publicou fato relevante em agosto de 2020 apontando a correção dos demonstrativos financeiros, a conclusão da auditoria e a existência de "meros indícios não conclusivos de manipulação intencional dos dados". O documento não deixava claro supostos responsáveis. Contudo, a defesa do executivo apresentou imagens de notícias da internet onde a CVC coloca a responsabilidade na gestão anterior, ou seja, na administração de Fogaça.

Deste modo, a CVC Corp está proibida de prestar informações contrárias ao antigo CEO de forma escrita, oral e de mídia eletrônica. Em caso de descumprimento, a companhia está sujeita a multa diária de R$ 2.000. No comunicado, onde a decisão liminar foi publicada na íntegra, a companhia encerra dizendo que a ordem judicial não afeta a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada para esta terça-feira (27).

Em março de 2020, a CVC Corp divulgou fato relevante apontando indício de erros na contabilização de valores transferidos aos fornecedores de serviços turísticos referentes à receita própria. À época, a estimativa era que o impacto acumulado seria de R$ 250 milhões considerando os exercícios de 2015 a 2019. No mesmo mês, o então CEO Luiz Fernando Fogaça deixou o cargo, que foi assumido por Leonel Andrade, ex CEO da Smiles.