Frente Social de Sto.André abre inscrições para 1.000 vagas de emprego

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 18:24



A Prefeitura de Santo André abriu 1.000 vagas para o programa de zeladoria Frente Social de Trabalho. As inscrições estão abertas até 16 de maio e devem ser feitas pelo site psa.santoandre.br/frentesocial. Serão contemplados 500 mulheres e 500 homens.

"Neste momento difícil e desafiador que estamos vivendo há mais de um ano, não estamos medindo esforços para ajudar a nossa gente e manter o pão na mesa de cada andreense. É de grande importância que todos tenham oportunidade, ainda mais nos ajudando a cuidar da cidade com a zeladoria e manutenção. Quando o cidadão está trabalhando, a família está melhor, a cidade anda melhor e podemos ver a melhora geral", comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O objetivo do programa é beneficiar trabalhadores andreenses desempregados, que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social, proporcionando ocupação, noções elementares de cidadania, qualificação profissional básica e renda, visando assim a preparação para reinserção no mercado de trabalho, sobretudo neste momento de crise com a pandemia de Covid-19.

O participante do programa recebe um auxílio pecuniário no valor de um salário mínimo, transporte integral, refeições, cesta básica mensal em dinheiro, 120 horas de cursos de capacitação, além de seguro contra acidentes para desenvolver trabalhos de limpeza, zeladoria, entre outros. Os que se destacarem serão indicados para vagas abertas no CPTER (Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda).

Para participar, o cidadão deve ter idade igual ou superior a 18 anos, estar desempregado há mais de seis meses e não estar recebendo seguro-desemprego ou qualquer outro benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social. Além disso, deve residir em Santo André há pelo menos dois anos, pertencer a família de baixa renda com rendimento bruto mensal per capta igual ou inferior a 50% do salário mínimo nacional vigente, somando-se os rendimentos brutos dos membros da família, oriundos do trabalho e/ou outras fontes de qualquer natureza e estar em gozo dos seus direitos civis, políticos e eleitorais.