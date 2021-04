26/04/2021 | 17:10



Já dizia aquele ditado: casal que treina junto, permanece junto! Bruna Marquezine, de 25 anos de idade, teve companhia no seu treino no último domingo, dia 25. A atriz foi flagrada pelo personal trainer Chico Salgado malhando juntinho de seu novo namorado, Enzo Celulari, filho do atores Cláudia Raia e Edson Celulari.

O casal estava fazendo exercícios aeróbicos, além de treino de boxe. No vídeo, postado por Chico nas redes sociais, Bruna e Enzo parecem super concentrados nos movimentos, apesar do ar descontraído do treino.

Juntos é sempre mais gostoso, escreveu o personal na legenda.

O amor é lindo, não é mesmo?