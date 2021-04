Unipar seleciona projetos sociais para patrocínio de até R$ 20 mil

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 16:32



A Unipar, fabricante de cloro, soda e PVC com planta industrial em Santo André, prorrogou o prazo para as inscrições de projetos sociais no programa ''''Reações que Transformam''''. As inscrições são até 10 de maio e as iniciativas selecionadas receberão patrocínio de R$ 15 mil a R$ 20 mil. O link para inscrição é o http://www.unipar.com/.

Excepcionalmente neste ano, a Unipar selecionará também projetos sociais com ações para o enfrentamento e mitigação dos impactos sociais causados pela Covid-19. Os interessados em participar poderão inscrever seus projetos em duas frentes: prevenção e mitigação, e retomada.

Na frente Covid, serão destinados recursos próprios para até 12 ações desde que tenham duração mínima de um mês e máxima de três meses. Na frente retomada, a seleção irá apoiar projetos na cidade de Cubatão voltados a ações socioeducativas, geração de renda e capacitação com valores de até R$ 100 mil de recursos oriundos das leis de incentivo fiscal vigentes.

A quantidade de projetos selecionados é determinada por meio da avaliação dos documentos recebidos na inscrição, tendo como base os critérios indicados no procedimento ''''Reações que Transformam - Seleção 2021''''.

Mauricio Russomanno, CEO da Unipar, reforça a importância desta nova edição da seleção de projetos principalmente neste período crítico da pandemia. "Estamos vivendo nosso propósito com muito compromisso apoiando o país a mitigar os impactos causados pela Covid. Nesta edição, vamos priorizar projetos que ajudem as comunidades próximas às nossas fábricas a vencer esta batalha mantendo o apoio a quem mais precisa".