Santo André alcança marca de 200 mil doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 16:09



Atualizada às 16h38

Atingindo mais uma meta positiva, Santo André alcançou, na tarde desta segunda-feira (26), a marca de 200 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, entre primeira e segunda doses. A imunização aconteceu no posto drive-thru localizado no Paço municipal. Quem recebeu a imunização foi a aposentada Odila dos Santos, 69 anos, moradora do Parque Capuava. Ela recebeu a segunda dose da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Agora, Odila se diz "mais tranquila" diante do reforço da vacina.

Como o imunizante da Coronavac pode ser aplicado até 28 dias da primeira dose, a aposentada tomou a primeira dose no dia 1 de abril, também no Paço municipal, e voltou acompanhada da filha, Alessandra, 34 anos, e do genro, Marcos da Costa, 36. "Agora sim, estou sossegada. Feliz e agradecida por já ter chego na minha idade. Mesmo assim, não vou deixar de me cuidar, até que tudo isso passe", declara Odila. A moradora do Capuava ainda reforça que não testou positivo para a Covid em nenhum momento da pandemia. "Agora as chances são menores ainda", completa.

Na ocasião, o prefeito da cidade Paulo Serra (PSDB) comentou que a vacinação no município está acontecendo com rapidez, diante das doses entregues pelo Estado. "São 200 mil doses da vacina contra o coronavírus já aplicadas. Já tem bastante gente imunizada e estamos acelerando. Aplicamos as vacinas que chegam em Santo André com rapidez e eficiência", destaca.