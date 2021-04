Nego Di faz piada com alto índice de rejeição de Viih Tube: - O pai passou a mesma coisa

26/04/2021 | 16:10



Com a eliminação de Viih Tube, o BBB21 conseguiu colocar novamente um participante na lista dos mais rejeitados na história do reality. Com 96,69% dos votos, a youtuber deixou a casa mais vigiada do país e virou tema de piada, inclusive para o próprio pai, o humorista Nego Di.

Em suas redes sociais, o ex-BBB brincou com o alto índice de votação de Viih e ainda declarou estar orgulhoso da filha. Afinal, em sua eliminação, Nego bateu recorde ao atingir a casa dos 98% dos votos, superado apenas por Karol Conká, eliminada logo depois.

Reencontro de Viih com a família

Deixando a família postiça de lado, Viih Tube teve um momento de grande emoção ao reencontrar o namorado e a mãe no quarto de hotel após sua eliminação.