BC coloca em consulta pública até 5/6 normas sobre riscos sociais e ambientais

26/04/2021 | 15:29



O Banco Central informou nesta segunda-feira, 26, por meio de nota, que colocou em consulta pública uma proposta normativa que estabelece as regras para a divulgação de informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). A consulta pública ficará aberta até o dia 5 de junho na página do BC na internet.

"A proposta, inspirada nas recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), força-tarefa criada em 2015 pelo Comitê de Estabilidade Financeira (FSB), é uma das entregas regulatórias acordadas no âmbito do pilar "Sustentabilidade" da Agenda BC# e será implementada no Brasil em duas fases", informou o BC. "Na primeira fase, contemplando aspectos qualitativos, o foco recai sobre a divulgação de informações claras, consistentes e comparáveis sobre governança, estratégias e gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos. A segunda fase, prevista para 2022, estabelecerá a divulgação obrigatória de informações quantitativas (metas e métricas)."

Conforme o BC, as instituições que utilizam indicadores no gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos poderão optar pela divulgação já nessa primeira fase, nos termos da proposta em consulta pública.

"As informações deverão ser divulgadas em relatório padronizado, denominado Relatório GRSAC, obedecendo critérios de proporcionalidade baseados no porte e na complexidade das instituições, o que traz benefícios em termos de consistência e comparabilidade das informações entre diferentes instituições", registrou o BC na nota.

O BC lembrou ainda que "o escopo da proposta em consulta pública foi ampliado para abarcar também as questões sociais e ambientais, condensadas na sigla ESG (Environmental, Social and Governance), reconhecendo a importância do tema para o País e para o SFN".

A consulta pública está disponível no seguinte endereço: http://www3.bcb.gov.br/audpub/AudienciasAtivas?1