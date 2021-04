Psaki: não precisaremos usar vacina da AstraZeneca nos próximos meses

26/04/2021 | 15:27



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou nesta segunda-feira, 26, que os Estados Unidos doarão a outros países todo o estoque de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca. "Não precisaremos usar esta vacina nos próximos meses", disse a assessora durante uma coletiva de imprensa.

Psaki lembrou que o imunizante da AstraZenenca ainda não tem autorização para o uso emergencial nos EUA, como as vacinas da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. A informação sobre a doação das doses foi antecipada pela Associated Press.

De acordo com a porta-voz, entretanto, o envio das vacinas não é imediato. Ela estimou que em torno de 10 milhões de doses poderão estar disponíveis entre maio e junho. Os EUA doarão, no total, 60 milhões de unidades do imunizante da AstraZeneca.

Ao ser questionada sobre a ajuda dos EUA para o combate à covid-19 na Índia, Psaki afirmou que a Casa Branca está explorando opções para fornecer oxigênio ao país, que vive um recrudescimento da pandemia. Segundo a porta-voz, os dois governos estão em contato para definir a melhor estratégia de cooperação.