Após ser criticada na web por corpo magro, Flávia Viana explica: Estou amamentando!

26/04/2021 | 15:11



Já dizia Taylor Swift: os haters gonna hate! A apresentadora Flávia Viana usou suas redes sociais para rebater críticas ao seu corpo nos comentários de um vídeo dançando ao lado da filha mais velha, Sabrina. Na postagem feita no Instagram da influencer, alguns seguidores especularam sobre a sua silhueta.

Nossa, essa mulher está magra, escreveu uma internauta.

Flávia, que deu à luz Gabriel em setembro de 2020, não deixou passar batido e respondeu a moça dizendo que estava passando por um período delicado no pós-parto.

Diante de tantos comentários sobre meu corpo, queria dizer que estou AMAMENTANDO, esse corpo é o corpo que está se doando ao meu filho e nada que digam vai tirar a felicidade que sinto ao me doar para ele. Não é fácil o pós-parto, se você está acima do peso te criticam, se está abaixo te criticam e, o pior, vem de mulheres que deveriam fortalecer umas as outras. Mas eu sigo aqui, tentando espelhar alegria e luz, que Deus tire essa energia ruim e transforme em bênçãos! MULHERES, levantem umas as outras, deem força, façam com os outros o que vocês gostariam que fizessem com vocês! Mais empatia e amor!