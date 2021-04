Gretchen comenta em vídeo que nunca fez plásticas na barriga

26/04/2021 | 15:10



Gretchen acabou compartilhando uma foto em suas redes sociais no último domingo, dia 25, usando uma blusinha branca curtinha, um shorts jeans e estava com os joelhos e barriga de fora na pose.

No dia seguinte, na manhã desta segunda-feira, dia 26, Gretchen voltou para as redes sociais e durante um vídeo, a cantora decidiu espantar todos e quaisquer rumores de que sua barriga definida fosse efeito de cirurgia plástica.

Ai está o segredo da barriga chapada. A intriga da oposição diz que é plástica. Mas a plástica sem exercício não funciona, disse a mãe de Thammy Miranda na legenda da publicação.

A rainha do rebolado ainda revelou que faz cerca de 300 abdominais por dia e que tinha gente também muito preocupado, além da barriga dela, com o seu umbigo. É muita falta do que fazer, né!?