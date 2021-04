Após causar polêmica ao comentar foto de Gabigol, Rafaella Santos se pronuncia: Ele não existe mais pra mim

26/04/2021 | 15:10



Rafaella Santos deu o que falar no último domingo, dia 25, ao comentar um emoji vomitando na publicação de um fã-clube de seu ex-namorado, Gabigol. A irmã de Neymar Jr., no entanto, logo se retratou tanto na própria postagem quanto em uma suposta conversa com o administrador da página.

Em um print compartilhado pelo fã-clube, Rafaella estaria se desculpando pelo comentário e esclarecendo que o emoji foi um desabafo sobre o jogador não ter levado o relacionamento dos dois a sério:

Fica em paz! Tenho carinho por ele, mesmo ele desrespeitando nosso namoro esse tempo todo! Só quero que parem de me vincular com ele!!! Mas contra você não tenho nada, linda. Fica tranquila! Foi apenas um desabafo o meu emoticon e não vai acontecer mais. Até porque ele não existe mais pra mim. Se cuida, linda.

Além disso, na própria publicação, a irmã de Neymar Jr. deixou uma declaração explicando que seu desabafo foi motivado pelo fato de diversos fãs do jogador insistirem em marcá-la em diferentes postagens sobre Gabigol:

Vamos lá, pra acabar com esse burburinho sem necessidade, vocês que são fãs dele ou tem algum tipo de fã-clube dele, ficam me marcando em diversas coisas, principalmente nesse aqui. Não curto, e só queria que as pessoas parassem de me vincular a ele, até porque temos vidas diferentes agora! A pessoa que tirou print do emoticon me mandou mensagem pedindo desculpas, e tá tudo bem, só não precisa ficar me xingando ou deduzindo coisas que vocês realmente não sabem! Respeito o carinho que vocês têm por ele, por querer defender, só não falem bobagem de algo que vocês não viveram.

Mas é claro que a questão não foi resolvida sem mais polêmicas. Diversos internautas e até mesmo algumas celebridades como a influenciadora Camila Rossado afirmaram que o print da conversa seria falso! Vish!

Vale lembrar que Gabigol e Rafaella tiveram um longo relacionamento marcado por idas e vindas que chegou ao fim em 2020. Apesar disso, os dois são frequentemente alvos de boatos de reconciliação e até mesmo de noivado.