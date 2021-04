São Bernardo encerra quatro pancadões e dispersa 1.900 pessoas em aglomerações

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 14:36



A Prefeitura de São Bernardo realizou no fim de semana mais uma Operação Toque de Recolher, com objetivo de combater aglomerações na cidade. Entre sábado e domingo, a ação comandada pela GCM (Guarda Civil Municipal) resultou no encerramento de quatro pancadões. Foram cerca de 1.900 pessoas dispersadas de festas irregulares e cinco estabelecimentos comerciais lacrados por descumprimento dos decretos municipais.

No domingo, equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) acabaram com três pancadões realizados de maneira irregular, em vias públicas, com pessoas aglomeradas, sem qualquer distanciamento social, máscara ou adoção de medidas de caráter preventivo para combater a disseminação do coronavírus. Os eventos, que reuniam carros de som e competição de manobras entre motociclistas, foram flagrados no Jardim Limpão, Parque São Bernardo e bairro dos Casa.

Ainda no sábado, outra festa foi dispersada, desta vez, no Montanhão. Durante a operação, a Guarda Civil Municipal encerrou a atividade de 38 estabelecimentos comerciais, sendo que cinco foram lacrados após as equipes de fiscalização constatarem reincidência do descumprimento de decretos municipais e regras do Plano São Paulo. Entre os flagrantes, uma pizzaria foi lacrada no bairro Paulicéia, depois da GCM encontrar cerca de 30 pessoas escondidas no interior do comércio (vídeo no link).

Além da fiscalização e patrulhamento realizado pela GCM, moradores também podem denunciar situações de desrespeito às normas do Plano São Paulo pelo telefone 153. O atendimento é feito 24 horas por dia.