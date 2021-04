Justin Bieber aparece de dreads na web e é acusado de apropriação cultural!

26/04/2021 | 14:10



Justin Bieber foi alvo de críticas na internet! O cantor publicou fotos no Instagram no último domingo, dia 25, em que aparece usando dreads no cabelo e foi acusado de apropriação cultural. No Twitter, pessoas criticaram o cantor!

Ai meu que vergonha o Justin Bieber de dread de novo, disse um internauta.

O amigão não consegui ficar de boas sem se apropriar dos bagulhos, comentou outro.

Nesta segunda-feira, dia 26, Justin publicou mais uma foto no Instagram em que está com os dreads. Seguidores comentaram:

J, por favor, eduque-se sobre a apropriação cultural... Você não deveria estar usando dreads... Com amor.

Você não disse que estava se educando sobre a cultura negra, então o que é essa tolice?

É realmente decepcionante ver você com dreads, pensei que você tinha se educado.