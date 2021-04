'Canta Comigo' estreia com Carol Concê, cantora 'genérica' de Karol Conká

26/04/2021 | 13:49



A terceira temporada do Canta Comigo começou neste domingo, 25. Aproveitando a popularidade da rapper Karol Conká na Rede Globo como ex-BBB, Rodrigo Faro apresentou a participante Carol Concê, cantora e compositora paulista de 22 anos, que terminou em terceiro lugar na estreia do reality show da Record TV.

"Esse nome é muito legal", afirmou Faro. A cantora contou que seu nome artístico surgiu na faculdade, e o apresentador rebateu: "Nós temos uma Carol Concê aqui, gente. Não é Conká", frisou. Carol se apresentou no vídeo de abertura como uma artista que se apresenta nos vagões do Metrô de São Paulo. "Comecei a cantar nos vagões de metrô quando na quarentena", revelou a jovem que cantou Dê Um Rolê, dos Novos Baianos.

A Record TV, que havia paralisado as gravações do Canta Comigo no início de março por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus, anunciou a retomada da produção.