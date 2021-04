Larissa Manoela ataca de repórter e entrevista o grupo Now United

26/04/2021 | 13:11



Larissa Manoela ainda não apareceu em nenhuma novela da TV Globo, mas já fez sua estreia na casa como repórter por um dia no Fantástico!

A atriz, que tem força com o público teen, apareceu entrevistando o grupo Now United em reportagem exibida no último domingo, dia 25.

Eles são um grupo musical que tem gente de todos os continentes. São 17 integrantes de 17 países, apresentou Larissa, que disse ser fã confessa do grupo, que conta com a brasileira Any Gabrielly.

Any, aliás, contou que ela e todo o grupo já foi vacinado contra a Covid-19 e, por isso, estão juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

- Estamos todos protegidos, todos se vacinem, por favor. Vai fazer a maior diferença, pediu ela.

No vídeo, ela ainda se divertiu ao revelar que ensinou os amigos do grupo a falarem a palavra pão e ainda prometeu um show em breve no Brasil.