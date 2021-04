Ex-namorada de Nego do Borel detalha agressões que teria sofrido do cantor: - Uma pessoa visivelmente desequilibrada

26/04/2021 | 13:10



A polêmica de Nego do Borel com suas ex-namoradas e com a ex-noiva Duda Reis parece longe de acabar. Após ser intimado novamente para depor no Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, uma de suas ex, Swellen Sauer, deu um depoimento ao programa Domingo Espetacular no qual relata diferentes abusos que teria sofrido nas mãos do cantor.

Durante a entrevista, Swellen conta que o relacionamento começou quando ela trabalhava como assessora do cantor no início de sua carreira, por volta do ano de 2013. Ela conta que terminou um namoro para ficar com Nego do Borel, e que o relacionamento desandou após alguns meses:

- Na época eu namorava e a gente começou a viajar, fomos para São Paulo para gravar e enfim, eu acompanhava e ele começou a investir como homem, né, e aí eu terminei meu relacionamento, a gente começou a namorar, e no início era tudo muito legal. Começou com brincadeiras de mau gosto, sabe, falando da minha idade. Quando começou a me namorar não tinha problema, mas logo depois a minha idade começou a ser um problema, me chamando de velha e enfim. Depois ele começou a falar do meu corpo.

A moça, que hoje tem 36 anos de idade, ainda relata que sofreu diversas traições por parte do cantor, e relembra alguns casos de agressão que teria sofrido ao longo do relacionamento, um deles relacionado a algo que ela teria comentado com outra mulher:

- Ele me traía muito. E ele veio falando comigo de forma muito agressiva, o que que eu estava falando dele para a menina, e me deu um soco na costela. Eu sinceramente não tive reação. Com muita vergonha eu engoli o choro. [Em outra ocasião] ele me segurou na parede e colocou o carregador [no meu pescoço], mas aí eu comecei realmente a sentir faltar o ar, e aí eu gritei e ele largou.

Sobre os relatos feitos por Duda Reis acerca de seu relacionamento, a moça afirma ter se sentido inspirada a contar sua própria história com o cantor, já que teria visto nas palavras da atriz muito do que passou:

- Eu fiquei muito emocionada vendo a Duda [Reis], porque ela começou a dar detalhes de coisas que eu passei muito iguais. Eu me senti na obrigação social, moral, de corroborar mesmo com o que a Duda estava falando e com tantas mulheres que, depois que isso se tornou público, vieram me mandar mensagem agradecendo e contando suas histórias e falando do medo mesmo de expor [esse tipo de situação].

Swellen ainda fala sobre sua opinião sobre o cantor de 28 anos de idade, alegando que o problema de Nego seria mais psicológico do que de caráter:

- Ele é uma pessoa visivelmente desequilibrada, o dia inteiro. Ele não gosta de ser contrariado. Eu era muito dependente dele, emocionalmente e até profissionalmente. Eu me calei muito na época, eu fiquei muito mal, muito magoada, muito ferida e doente. Eu nunca procurei nenhuma delegacia e enfim. Eu espero que ele pague pelo que ele fez comigo, com a Duda ou com qualquer outra pessoa que ele tenha se relacionado. Ele não é um homem do mal, ele é desequilibrado.

Além do depoimento de Swellen, o Domingo Espetacular também trouxe o relato de um ex-funcionário de Nego do Borel, que teria preferido não se identificar. A pessoa, no entanto, confirma as denúncias de violência contra o cantor e conta outro episódio de agressão contra uma ex-namorada que não foi especificada:

- Teve uma festa de aniversário dele que ele discutiu com uma namorada dele, e nessa discussão ele pegou o vestido [que ela estava usando] e rasgou no corpo dela. E ela ficou calada no meio da festa. Ela ficou do lado dele a noite toda, tendo que sorrir e chorando por dentro. Eu diria [que ele é] uma pessoa bipolar. Ele muda de temperamento muito fácil, basta ele se estressar ou discordar do que você fale pra ele, aí ele já se transforma numa outra pessoa.