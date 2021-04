Audiência pública debate poluição no entorno do Polo Petroquímico

Do Diário do Grande ABC



A Comissão Extraordinária de Meio Ambiente e Direito dos Animais da Câmara Municipal de São Paulo promove na próxima quinta-feira (29), às 10h, audiência pública para discutir as consequências da poluição no entorno do Polo Petroquímico no Grande ABC nos bairros Parque São Rafael, Rodolfo Pirani, Jardim Elizabeth, São Francisco, São Mateus, entre outras localidade na Zona Leste da capital paulista.

O autor do requerimento é o vereador Alessandro Guedes (PT), vice-presidente da Comissão. Segundo o parlamentar, a iniciativa surgiu a partir de inúmeros relatos de associações de moradores desses bairros, preocupados com a fumaça, cheiro de enxofre e a fuligem que tem surgido nas residências com frequência. “Além disso, eles reclamam do grande aumento de casos de doenças respiratórias, de pele e de tireoidite crônica. Sempre seremos a favor do emprego e do desenvolvimento, mas é preciso sobretudo preservar a sustentabilidade do meio ambiente e a saúde, tanto dos moradores quanto dos trabalhadores”, afirmou.

O Diário mostrou em 14 de abril que a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) multou duas empresas do Polo Petroquímico no Grande ABC por operações indevidas que causaram emissão de poluentes que provocaram mal-estar aos moradores do entorno e ao meio ambiente. Somadas, as multas chegam a R$ 870 mil.

Para participar da audiência pública virtual, foram convidados ambientalistas, representantes da Cetesb, da Associação dos Moradores do Jardim Elizabeth, do Polo Petroquímico do Grande ABC e a médica endocrinologista Maria Ângela Zaccarelli Marino, que tem estudado casos de tireoidite crônica autoimune, provocada por fatores ambientais em moradores que estão no entorno do polo. Também participam do debate o presidente do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental) Carlos Bocuhy e o ex-perito do Ministério Público Estadual, Federal e do Ministério da Saúde Elio Lopes dos Santos.

A audiência pública será transmitida ao vivo por meio dos auditórios online, redes sociais do Legislativo paulistano, canal oficial da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube, além das redes sociais do vereador Alessandro Guedes. Para participar virtualmente é preciso fazer uma inscrição por meio do link: https://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapubli.../inscricoes/. Também é possível enviar manifestações por escrito preenchendo o formulário: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdPe4lbitF6Do.../viewform.