Dom Pedro é imunizado contra a Covid-19 e elogia o SUS: “Vacinar-se é promover a vida”

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 12:33



O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, recebeu, na manhã desta segunda-feira (26), na cidade andreense, a segunda dose da Coronavac, vacina contra a Covid-19, aplicada para a imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus. Dom Pedro agradeceu as profissionais da saúde que o atenderam: as enfermeiras Sandra Regina do Carmo (1ª dose) e Nazaré de Fátima Ferreira (2 ª dose).

Dom Pedro também elogiou o SUS (Sistema Único de Saúde), ao dizer que é um marco no atendimento à população na área da saúde. “Poucos países têm um órgão como esse, que deve ser preservado e melhorado continuamente pelo poder público”, reitera. Ele também destacou o trabalho da Prefeitura de Santo André, um dos municípios que mais tem se esforçado para que a vacina possa chegar a todos.

O bispo recomenda que todos procurem se vacinar em suas cidades. “Vacinar-se é promover a vida”. O bispo recorda que o Papa Francisco confirmou ter tomado a vacina contra a Covid-19. Ele considera que esse ato ético é importante para dar fim à pandemia do novo coronavírus. “Eu acredito que eticamente todo mundo deveria tomar a vacina. É uma opção ética porque você aposta na saúde, na sua vida, mas também na vida dos outros”, ressaltou o sumo pontífice, durante entrevista ao canal italiano Mediaset.

Dom Pedro lembrou que o Papa Francisco, que completou 85 anos, durante a mesma entrevista, ainda criticou a existência de um “negacionismo suicida”, em relação ao imunizante. Este assunto é tratado no livro “Necropolítica” de Achille Mbembe, que descreve o modo de governar voltado para a morte, e não para a promoção da vida.