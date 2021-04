Relação com Yasmin Brunet libertou Gabriel Medina da superproteção da família

26/04/2021 | 12:10



Segundo informações do colunista Leo Dias, a vida de Gabriel Medina mudou completamente depois que ele começou a se relacionar com Yasmin Brunet. O surfista vivia uma relação de superproteção e controle com a família, especialmente com a mãe.

Os amigos próximos do atleta confirmam uma mudança para o bem. Uma fonte revelou:

- É como se ela tivesse o libertado.

Ainda de acordo com o colunista, depois de ter se afastado da família e do padrasto, que era o seu treinador, havia uma expectativa em relação ao rendimento do atleta. Apesar disso, Gabriel Medina ganhou o troféu no Circuito Mundial, na Austrália. Comentaristas afirmaram que ele estava mais feliz e solto no mar, sem a pressão de antes, e que dedicou sua vitória à Yasmin.