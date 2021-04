Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, lutou contra o câncer pela segunda vez durante a pandemia

26/04/2021 | 12:10



Aos 73 anos de idade, Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, revelou que durante a pandemia foi diagnosticado com câncer pela segunda vez, mas novamente venceu a batalha! Segundo informações do The Guardian, o músico contou ao The Sun os seguintes detalhes:

- Eu tive câncer de duas maneiras diferentes agora. Tive câncer de pulmão em 2017 e tive [Carcinoma de] células pequenas mais recentemente que lutei no último confinamento... Fiquei com tudo limpo.

Esse tipo de câncer é encontrado mais comumente no pulmão.

Além disso, ele continuou:

- Estou passando por muitos problemas agora, mas durante a minha recuperação, você tem que deixar para lá. E quando você entrega o resultado ao seu poder superior, isso é uma coisa mágica... o que vai ser, vai ser, não tem nada a ver comigo. Tudo o que posso fazer é manter minha atitude positiva, ser forte e lutar contra isso e o resto depende do meu poder superior.

Como parte de seu processo de recuperação, ele fez pinturas para se expressar e se perder.

Lembrando que em 2017 Ronnie foi diagnosticado com câncer de pulmão após realizar exames de rotina e teve que passar por uma cirurgia de cinco horas para remover a doença. Na época, ele ainda rejeitou passar por quimioterapia:

- Eu não ia perder meu cabelo. Esse cabelo não ia a lugar nenhum. Eu disse: De jeito nenhum. E eu apenas mantive a fé de que tudo ficaria bem... Eu tive muita sorte, mas sempre tive um anjo da guarda muito forte cuidando de mim. Por direito, eu não deveria estar aqui.

Naquele mesmo ano, ele ainda continuou a fazer uma turnê com os Rolling Stones.