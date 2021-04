Viih Tube dispara após Ana Maria Braga questionar se ela é mulherão ou menininha

26/04/2021 | 11:10



Viih Tube esteve no Mais Você nesta segunda-feira, dia 26, e falou sobre sua personalidade dentro e fora do confinamento do BBB21. Questionada por Ana Maria Braga sobre a imagem de mulherão que passa nas redes sociais muito diferente do jeito menininha, como a apresentadora definiu, dentro da casa, Viih não titubeou para responder:

- Eu sou as duas, minha filha! Eu com meu namorado, sou as duas. Lá dentro fui a Viih Tube jogadora, mas eu nem imaginava que ia repercutir tanto!, disse.

A youtuber ainda esclareceu que não montou uma estratégia de personagem para o programa, mas que acabou sendo outra pessoa, já que fez o tipo amiga de todo mundo:

- Não foi estratégia. No BBB eu acabei sendo outra pessoa sim, foi um jogo. É por isso que eu fui eliminada, não dá para ser amiga de todo mundo.

Sem medo de água!

Logo no início do bate-papo, Ana perguntou se Viih havia conseguido dormir durante a noite. A loira foi sincera e ainda aproveitou para brincar sobre a polêmica de que não gosta de tomar banho e entregou que já até foi para o chuveiro com o namorado:

- Não dormi, mas tomei banho, pelada, com meu namorado, foi tudo! Banho foi tomado!, disse aos risos.

Boa praça

Sobre o jogo, Viih confessa que passou do ponto ao tentar manter amizade com todos da casa, o que justifica sua eliminação.

- Acredito que no início fazer a boa vizinhança foi muito bom pra mim, mas eu me dei muito bem com todo mundo, fui sincera. Mas acho que a partir de um momento eu passei do ponto, não soube medir. Eu juntei o útil ao agradável. Sei lá o que eu fiz ali, mas acho que foi isso!

Ela ainda esclareceu que nunca mentiu sobre seu sentimento em relação aos participantes, mas que seu estilo de jogar passou dos limites:

- Não precisava! Para que tudo isso, né? Mas chegou num ponto que era muito natural para mim. Eu sei que em alguns momentos eu joguei, mas foi muito sincero o que eu senti pela galera. Eu nunca menti sobre isso, mas acabei passando do ponto.

Foi de propósito

Sobre o momento em que praticamente entregou a liderança para Gilberto e acabou escapando de ser indicada por ele, Viih diz que a vitória foi mérito do economista:

- Acho que esse foi o menor momento que eu fui jogadora. Foi uma cumplicidade sim, porque eu achei que não ia conseguir fugir do paredão. Seria legal ele sair do paredão e ir para a liderança. Juntei o útil ao agradável... falando assim, né? Já que eu estou na m***a mesmo! Mas foi mérito dele!

Mas quando o assunto foi o paredão entre Caio, Fiuk e Gil, Viih confessou que não deveria ter dito aos três que gostaria que eles não fossem eliminados:

- Eu acho que esse paredão foi muito difícil, eram três pessoas que praticamente eu tinha indicado. Tinha o lado emocional da coisa. Sendo bem sincera, eu tinha esquecido que eu tinha falado para os três. Quando eu percebi que a Pocah reparou, eu pensei que o público tinha reparado mesmo. Então, acho que o público sabe o que faz, é muito justo. Eu achei justo.

Família

Ana Maria Braga também não perdeu a chance de tirar sarro de Viih Tube dizendo que todos os colegas de reality eram como membros da sua família.

Com respostas na ponta da língua, Viih disparou:

- Só faltou você, Ana! Por que você não vira da minha família também?

A apresentadora não deixou barato e retrucou com bom humor:

- Claro, até o fim do programa tenho certeza que eu vou fazer parte da sua família também!

Amizade com Juliette

Viih ainda explicou a relação conturbada com Juliette:

- A gente tinha uma relação muito boa no começo. Eu considerava ela como uma irmã mais velha. Ela foi especial lá dentro, aprendi muito com ela. Ela é muito madura, muito coração. Todas as coisas que eu senti que estava errando, ela me contava e eu teimava, mas depois eu percebia na marra que eu estava errando. Aprendi muita coisa, valorizo muito. Teve altos e baixos, a amizade estava um pouco tóxica, eu não estava fazendo bem para ela e nem ela para mim. Mas foi bom ter dado esse tempo da gente se reconectar e ter saído em paz. A forma que a gente entrou juntas foi muito importante para mim.

E disse acreditar que todas as pessoas possuem uma amizade como a delas:

- Na real, ela era muito madura para mim e eu imatura perto dela. Era muito para mim. Era relação de altos e baixos. Mas sendo bem sincera, quem não tem uma amiga assim, né?

Pódio

Vendo o jogo de fora, Viih já declarou que acredita que Juliette vá ser a campeã da edição:

- Ela sempre esteve no meu pódio, claro que minha torcida vai para ela. Mesmo com os altos e baixos. Para mim é Juliette, Gil e Camilla.