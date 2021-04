Carla Diaz e ex-namorado publicam Stories parecidos e fãs especulam reconciliação: Perdeu, Arthur

26/04/2021 | 11:10



Parece que a fila andou para Carla Diaz! Depois de viver um affair com Arthur dentro do BBB21 e declarar, após sua eliminação, que sua história com o crossfiteiro não lhe pertencia mais, fãs da atriz perceberam que ela e o ex-namorado, Felipe Lombardi, postaram fotos muito parecidas quase ao mesmo tempo - e levantaram rumores de uma volta do casal.

Na tarde do último domingo, dia 25, Felipe, que é sobrinho de Rodrigo Lombardi, publicou no Stories de seu Instagram um vídeo no qual mostrava a vista de uma janela. Cerca de uma hora depois, Carla também publicou um vídeo de uma janela - e a paisagem é praticamente a mesma mostrada por Felipe!

Na legenda do vídeo, a atriz questionou os seguidores se eles já haviam perdido o horário de tomar o café da manhã no hotel, dando a entender que estaria hospedada em algum lugar. Será que os dois aproveitaram uma noite juntos?

O fato, é claro, acabou repercutindo entre diversos internautas, que comentaram sobre a situação:

Perdeu Arthur, celebrou um fã;

E o Arthur achando que ela vai estar esperando ele no hotel, apontou um internauta;

Arthur merecia isso mesmo, alfinetou outro;

Já posso ver a Carla Diaz no De Férias Com o Ex e do nada o Arthur surgindo das águas, brincou outro usuário do Instagram.