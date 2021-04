26/04/2021 | 10:46



Arthur, Camilla de Lucas e Pocah estão no 15º Paredão do Big Brother Brasil 21, formado na noite deste domingo, 25, após a eliminação de Viih Tube. Assim que a youtuber deixou a casa, o elenco disputou uma Prova do Líder, que deu a Gilberto a liderança pela terceira vez. Gil indicou Camilla de Lucas para a berlinda. Em contragolpe, a influencer escolheu disputar o paredão com Pocah. Em votação aberta, Arthur levou a pior, com três votos. A votação está aberta e o resultado do paredão será divulgado nesta terça-feira, dia 27.