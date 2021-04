Neymar no Fortnite: veja como desbloquear skin do jogador

Bianca Bellucci

Do 33Giga



26/04/2021 | 10:18



Neymar agora é oficialmente um personagem jogável da Temporada 6 de Fortnite. O craque do Paris Saint-Germain estará disponível no game a partir de amanhã (27). Para ter acesso à skin, no entanto, os usuários precisam completar uma missão especial. É importante destacar também que o Neymar no Fortnite é exclusivo de inscritos no Passe de Batalha, pacote de itens que otimiza a experiência no Battle Royale.

Missão e itens de Neymar no Fortnite para desbloquear

O Neymar no Fortnite contará com seis missões. Conheça cada uma delas, bem como seus respectivos prêmios:

Comece uma conversa com um jogador de futebol da Ilha para desbloquear o brinquedo Bola de Futebol e um estandarte do Neymar.

Complete três missões dos jogadores de futebol da Ilha para ganhar Tela de Carregamento Artilheiro com temática do atacante do PSG.

Para desbloquear a skin do Neymar no Fortnite , complete cinco missões dos jogadores de futebol da Ilha.

Chute a Bola de Futebol por 500 metros para desbloquear o Acessório para as Costas Troféu Joinha.

Marque um gol com a Bola de Futebol e receba a Picareta Golpe do Jaguar.

Ao eliminar três oponentes como Neymar, o usuário desbloqueia o Gesto Shh, que desperta uma das formas primais do atacante.

Copa Neymar Jr

Além da skin e dos itens colecionáveis, a chegada de Neymar no Fortnite também contará com um torneio. Batizado de Copa Neymar Jr, os competidores poderão jogar até 10 partidas em suas regiões em uma janela de três horas. Datas e horários ainda não foram divulgados. O prêmio para o vencedor será uma chuteira personalizada pela Puma.

É válido ressaltar que, para participar do torneio de Neymar no Fortnite, os jogadores devem preencher alguns requisitos. Eles precisam ter o Autenticador de Dois Fatores ligado na conta Epic e estar, no mínimo, no level 30.