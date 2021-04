26/04/2021 | 09:23



Os juros futuros operam com oscilações moderadas e viés de alta na manhã desta segunda-feira, em meio a um ajuste após quedas recentes, mas também influência de baixa com a sinalização de andamento da reforma tributária e dólar mais fraco ante o real. Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 8,38%, de 8,34% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 subia para máxima de 6,22%, de 6,18%, e o para 2022 avançava para máxima de 4,64%, de 4,62% no ajuste anterior.

Contato: luciana.xavier@estadao.comP