Fiuk e Gilberto dão selinho e pulam sem roupa na piscina no BBB21

26/04/2021 | 08:10



Noite de cachorrada no BBB21! Após a eliminação de Viih Tube, Gilberto e Fiuk tiveram momentos de glória ao voltarem do paredão e escaparem de mais uma berlinda, integrando o Top 5 da edição!

Na madrugada desta segunda-feira, dia 26, eles cumpriram a promessa que fizeram e pularam completamente sem roupa na piscina da casa. Para completar, os dois ainda deram um selinho animadíssimo!

Após o pulo, Fiuk brincou com Juliette:

- Nós somos um trisal... Juliette, não quis casar comigo? Olha quem vem junto.

E a paraibana respondeu:

- Você também não facilitava minha vida, não. Eu era muito boazinha.

Camilla, Pocah e Juliette estavam no jardim externo e deram risada com o momento inusitado.

- Meu p***o voou! Que situação, disparou Gil.

E Fiuk agradeceu:

- Vai BBB! Brigadu (sic)! Pai, te amo!

Mas apesar da brincadeira, a noite não foi apenas diversão!

Juliette confessou para Gilberto que ficou chateada por ele indicar Camilla ao paredão.

Após a eliminação de Viih Tube, o brother se consagrou líder e mandou a amiga direto para a berlinda. Ela, por sua vez, puxou Pocah no contragolpe, enquanto a casa votou em Arthur.

- Eu tenho muito respeito por você, quero muito ir para a Final com você, mas hoje fiquei muito triste por não saber de nada... Se eu fosse para o Paredão com Camilla, eu ia ficar muito triste com você, Gil. Eu não ia deixar você ir para um Paredão com o Fiuk sem avisar para você, disse a paraibana.

E completou:

- Eu fiquei em pânico hoje. Pensei: se eu for com a Camilla, vou ficar muito triste com você. Eu, sinceramente, não gostei. Eu respeito a sua decisão. Respeito de verdade, mas não vou dizer que eu gostei. Não da indicação. Você é Líder, pode fazer o que quiser. Mas de não ter me avisado da possibilidade para que eu pudesse me defender para não ir com ela.

Já Arthur está preocupadíssimo com a berlinda!

O brother ficou convencido de que será o eliminado da vez e até insinuou para Pocah que ela teria lhe prejudicado por votar em Fiuk, quando poderia ter indicado Juliette.

E ainda demonstrou ter ficado irritado com Fiuk, de quem recebeu voto:

- Ele falou tanto de um salvar o outro. Na hora que ele poderia me salvar ele me prejudicou. Era só ele ter ido na Juliette, parabéns para ele. A regra só vale para ele, só vale a sobrevivência de um salvar o outro quando é para ele.

O crossifiteiro ainda disse que não queria o colar do VIP dado por Gilberto, já que não quer falar com Fiuk, com quem conviverá no grupo. Já Juliette não escondeu que ficou magoada por Gil ter preferido colocar Arthur no VIP ao invés dela.

- Eu fiquei triste que o Gil não me puxou. Mas pelo menos não estou no Paredão. Acho que é o primeiro VIP do Gil que eu não vou, disse ela.