Ágatha e Duda batem holandesas e jogam final de etapa do vôlei de praia em Cancún

26/04/2021 | 06:20



Ágatha e Duda estão na final do segundo de três etapas seguidas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Cancún, no México. Neste domingo, as brasileiras venceram seus jogos nas quartas e semifinais e garantiram um lugar na decisão. No masculino, Alison e Álvaro Filho foram superados na semifinal e disputarão a medalha de bronze.

Pelas quartas de final, Agatha e Duda, que foram bronze na primeira etapa em Cancún, superaram as austríacas Lena Plesiutschnig e Katharina Schutzenhofer por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14) e na semifinal levaram a melhor sobre as holandesas Keizer e Meppelink também por 2 a 0, com um duplo 21/12.

A sergipana Duda comentou sobre o resultado e comemorou a classificação para a decisão da competição. "O saque fez a diferença para nossa dupla na semifinal. Traçamos uma estratégia para a partida e isso deu certo. Jogamos unidas e nos comunicamos muito bem em quadra", afirmou.

Pelo torneio masculino, Alison e Álvaro Filho venceram os holandeses Varenhorst e Van de Velde nas quartas de final por 2 sets a 1 (18/21, 21/15 e 15/11) e na semifinal foram superados pelos noruegueses Mol e Sorum por 2 sets a 1 (21/8, 18/21 e 15/12).

Todos os três torneios em Cancún contam pontos para a corrida mundial por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e distribuirão aproximadamente US$ 900 mil (equivalente a R$ 5,1 milhões) juntos. As duplas vencedoras somarão 800 pontos no ranking mundial. O primeiro torneio aconteceu entre os dias 16 e 20 deste mês. Para fechar, o terceiro evento acontece desta quarta-feira até 2 de maio.