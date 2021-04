Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 00:33



O Água Santa é uma das três equipes que ainda seguem invictas no Campeonato Paulista da Série A-2. Ao lado do líder Oeste (que venceu as sete) e do XV de Piracicaba, o Netuno vem sendo destaque na competição e venceu até mesmo quando o técnico Sérgio Guedes deu descanso a diversos titulares, caso da rodada passada, no triunfo por 1 a 0 sobre o Taubaté. Hoje, às 20h, o time visita o Juventus, no Estádio José Liberatti, em Osasco, e a ideia é seguir somando pontos para se aproximar do primeiro objetivo: se classificar às quartas de final da competição.