São Caetano soma um ponto em Ribeirão Preto

26/04/2021 | 00:30



O São Caetano ainda respira por aparelhos no Paulistão. Isso porque conseguiu voltar de Ribeirão Preto com um ponto na bagagem, seu terceiro em 24 disputados no Paulistão. Diante do Botafogo, o Azulão saiu na frente, permitiu a igualdade e, mesmo com um homem a menos, segurou o resultado até o fim.

O Botafogo partiu para cima do São Caetano desde o primeiro minuto. Porém, a zaga azulina conseguiu dar conta do recado. E em sua primeira chegada, o time do Grande ABC abriu placar. Após escanteio da esquerda, Carlos Alexandre aproveitou falha do goleiro e cabeceou para as redes.

O time da casa, entretanto, não se abateu. Walter ainda teve a chance de ampliar, em tentativa de primeira, mas quem marcou foi o Botafogo. Aos 34, Richard cruzou e Luketa apareceu livre para mandar no contrapé de Luiz: 1 a 1.

Não bastasse este golpe, o o Azulão sofreu outro logo depois. Aos 37, Warian – que estava justamente voltando de suspensão – acabou exageradamente expulso após revisão do árbitro de vídeo, complicando a situação do São Caetano.

No segundo tempo, o Botafogo começou pressionando, mas o Azulão soube se portar bem defensivamente. E mesmo quando a zaga ou Luiz não chegaram, o travessão salvou, como em chute de Pará. Apesar da desvantagem numéria, o São Caetano ainda conseguia levar perigo no ataque. Ruan Índio, por exemplo, parou em intervenção de Igor, que também defendeu falta de Charles. Índio ainda teve outra oportunidade, mas ficou no quase. Desta maneira, o empate persistiu até o fim.