Santo André tenta encerrar jejum de vitórias no Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 00:29



O Santo André espera voltar a vencer no Campeonato Paulista. Depois da derrota para o São Paulo, na sexta-feira, por 2 a 0, quando alcançou o quinto jogo seguido sem vitória, hoje o Ramalhão tem pela frente o Guarani, a partir das 22h15, no Estádio do Canindé, na Capital. E a ideia é colocar um ponto final à série negativa no Estadual, inclusive para se afastar da receosa e temerária zona de rebaixamento.

“Está perigoso, não vamos negar. Todos sabem. Mas vamos fazer todo o possível para deixar o Santo André na Série A-1 do Paulista”, comprometeu-se o atacante Caio Rangel. “Não vai ser fácil, sabemos da qualidade do Guarani, mas não estamos em situação favorável, então faremos de tudo para conquistar os três pontos para sair dessa zona de perigo”, emendou o jogador, que entrou muito bem contra o São Paulo e criou duas boas oportunidades de gol – em ambas, porém, parou em Volpi.

Segundo Caio Rangel, a postura que o time demonstrou contra o Tricolor deve ser mantida. “O time se comportou bem, não faltou entrega ou empenho diante de equipe muito forte ofensivamente. Dentro do possível conseguimos criar e tentamos concluir.”

Existe a expectativa de que o técnico Paulo Roberto esteja à beira do campo pela primeira vez desde que se recuperou da Covid-19. No time, Willian Goiano pode reaparecer na zaga ao lado de Rodrigo.