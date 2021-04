Chloé Zhao leva o Oscar de melhor diretora por Nomadland

25/04/2021 | 22:22



Chloé Zhao leva a estatueta de melhor diretora. É apenas a segunda vez que esse prêmio vai para uma mulher - a primeira foi Kathryn Bigelow por Guerra ao Terror. Chloé era mesmo a favorita por seu Nomadland, uma crônica dos deserdados do sonho americano, uma Ficção com pegada documental que, além de reflexivo, é muito emocionante. É também favorito a melhor filme.

Chloé Zhao agradeceu a todos da equipe pela aventura e lembrou que, quando era criança, costumava fazer um jogo de memorizar poemas chineses. Um deles falava que as pessoas ao nascer são boas. "Às vezes pode parecer que não é verdade, mas eu sempre encontrei bondade nas pessoas. Dedico o prêmio para todos que têm a fé e a coragem de se manterem bons e enxergar a bondade nos outros."

Antes de Emerald Fennell e Chloé Zhao, apenas cinco mulheres haviam sido indicadas ao Oscar de direção: Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow e Greta Gerwig. Kathryn Bigelow era a única vencedora até agora. Chloé Zhao é a primeira mulher a receber quatro indicações num mesmo ano. Além de direção, ela concorre nesta noite as troféus de filme (ela é uma das produtoras), edição e roteiro adaptado.

Cerimônia

Neste domingo, 25, é realizada a cerimônia de entrega do Oscar 2021. Com a pandemia de coronavírus, que obrigou o mundo a adotar o isolamento social, o setor cultural teve de se adaptar rapidamente, como foi o caso das premiações. O Oscar não ficou de fora dessa nova ordem e precisou abrir mão do ritual que antecede a grande festa do cinema, como o tapete vermelho.

Dessa vez, a cerimônia é híbrida e com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theatre e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles.

Entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman, que concorre a Melhor Ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta de Melhor Atriz pelo mesmo filme. Mas Anthony Hopkins brilha em sua atuação no filme Meu Pai e pode ficar com a cobiçada estatueta dourada.