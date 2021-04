Monteiro pede redução de secretarias no Paço

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 00:27



Vereador de Rio Grande da Serra, Claudinho Monteiro (PTC) protocolou requerimento pedindo que o prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (Podemos), diminua o número de secretarias no município, na esteira do que fez o chefe do Executivo de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL).

Apesar de ser o menor município do Grande ABC, Rio Grande dispõe de 15 secretarias, número maior até mesmo que a estrutura pública de Santo André, que conta com 14 pastas.

O parlamentar entende que, no atual panorama de crise sanitária causada pelo novo coronavírus, o município poderia economizar recursos com a diminuição da máquina pública. O dinheiro, na visão de Monteiro, serviria para investir diretamente em ações de combate à Covid-19.

“A fim de reduzir gastos na nossa cidade, trazendo mais possibilidades de recursos e investimentos, uma reforma administrativa com a redução no número de secretarias se torna necessária. Todos os gastos com salários elevados, número de cargos em chefia, diretores, ofuscam os menos favorecidos em nossa cidade, que não têm ao menos um direito de vida digna”, alega Monteiro, admitindo que a decisão em Ribeirão Pires pesou ao levantar essa bandeira.

“Além da reforma administrativa que proponho, é lamentável saber que um casal ocupa o primeiro escalão da Prefeitura. O secretário de Governo e a secretária de Meio Ambiente são casados. Isso é, no mínimo, imoral”, avaliou Claudinho Monteiro. O vereador se refere a Pedro Wilson Marques Estanqueira, o ex-vereador Bacalhau, e Samara Pavani.