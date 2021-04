Diadema busca parceria para iniciar complexo de educação

Júnior Carvalho

Diário do Grande ABC



26/04/2021



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), deu pontapé inicial para tirar do papel uma de suas vitrines do plano de governo na eleição do ano passado: construção do chamado Quarteirão da Educação. A gestão petista colocou na rua chamamento público para atrair parceiros a fim de desenvolver o projeto arquitetônico do equipamento.

O edital prevê a contratação de empresa ou de profissionais autônomos para formular estudo preliminar de arquitetura do complexo, que é inspirado no Quarteirão da Saúde, último grande equipamento entregue por Filippi no último ano de sua terceira gestão (2005-2008) e inaugurado com pompas. O valor da cooperação é estimado em R$ 87,5 mil e, como contrapartida, o governo petista cederá ao parceiro o direito de batizar um dos espaços do equipamento.

Segundo o Paço, o formato da parceria foi escolhido por questões financeiras. De acordo com o edital, o governo petista pretende pleitear verbas externas para viabilizar o custeio das obras, orçadas em R$ 875 mil. “Em razão das dificuldades financeiras e orçamentárias atuais da administração, associadas ao impacto do enfrentamento da pandemia de Covid-19, buscamos, por meio deste chamamento, a possibilidade de uma parceria com o setor privado para alcançar com maior agilidade os estudos arquitetônicos preliminares e as estimativas de custos do projeto, instrumento imprescindível para pleitear diversas possíveis fontes os recursos necessários.”

Com área total estimada em 12,5 mil metros quadrados, o Quarteirão da Educação será um complexo que abrigará ensino, esporte e cultura. O conglomerado inclui a construção de salas de aula e demais estruturas para a educação infantil: berçários em tempo integral; creche (dois e três anos) em tempo integral; ensino fundamental regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos). O equipamento contará ainda com quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de biblioteca, salas de dança, oficinas de áudio visual, artes plásticas, humanidades, artesanato; teatro e cineteatro. É a primeira vez que o governo Filippi publica detalhes do projeto.

O Quarteirão da Educação o será erguido no bairro Promissão, em área que atualmente abriga três equipamentos: duas escolas municipais e um centro cultural.