Grande ABC oferece 455 oportunidades de emprego

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 07:00



O Grande ABC dispõe de 455 vagas de emprego, segundo levantamento feito pelo Diário. A maior parcela das oportunidades está concentrada em São Caetano, com 245 ofertas. Em seguida vem São Bernardo, com 82 postos. Santo André tem 46; Diadema, 31; e Ribeirão Pires (26).

Esse total também inclui 25 postos disponíveis na agência Luandre, cujas vagas são espalhadas pela região. Interessados devem se cadastrar em candidato.luandre.com.br ou baixar o aplicativo da Luandre.

Em território andreense, as vagas são de auxiliar administrativo (três); oficial de rede (dez); técnico de fibra ótica (11), entre outras. São 14 vagas para açougueiro em São Bernardo, além de auxiliares de limpeza (quatro); caldeireiro montador (cinco); eletricista de veículos de máquinas operatrizes (quatro); lubrificador de máquinas (três); operador de máquinas fixas em geral (20); pintor de estruturas metálicas (cinco); técnico de segurança do trabalho (quatro), e outras.

As vagas disponibilizadas em São Caetano estão concentradas na plataforma digital da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br) onde as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente. O portal também permite que as empresas cadastrem vagas de emprego, também de forma gratuita. Após um cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados às empresas para entrevistas.

A maioria das vagas em Diadema é para controlador de acesso (16), seguido por auxiliar de conservação (dez); auxiliar de limpeza (duas); líder de serviços gerais e motorista basculante (uma vaga cada). Os interessados devem cadastrar o currículo e enviá-lo por e-mail (vagas.emprego@diadema.sp.gov.br).