Gás sobe cinco vezes mais do que inflação

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 07:00



O GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o gás de cozinha, encareceu R$ 8,53 de janeiro até o dia 17 deste mês no Grande ABC. Assim, o botijão de 13 quilos, que antes custava em média R$ 78,79, atualmente é comercializado a aproximadamente R$ 87,32, segundo dados da ANP (Associação Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). A alta de 10,8% é cinco vezes maior do que a inflação acumulada no período, que está em 2,05%. O preço nas alturas dificulta ainda mais a vida de famílias em situação de vulnerabilidade, que já sofriam com a falta de gás, mas a situação foi agravada nos últimos meses.

Moradora do Grande Alvarenga, em São Bernardo, Lusitana Gomes, 51 anos, passou a última semana cozinhando em um fogão improvisado com latas, gravetos e uma grelha. Atualmente desempregada, ela mora com dois dos três filhos, que ainda são menores de idade. O mais velho é casado, tem três filhos e reside em outro lugar. “Estou cozinhando à lenha, pego na mato. (A falta de gás) É rotina, não tenho de onde tirar dinheiro”, relata.

Chamada de Tânia pelos amigos, ela se mudou do Recife para a região há quatro anos. Lá, ela recebia auxílio-aluguel, mas não conseguiu pleitear o benefício na cidade atual. Agora vive de doações de amigos, vizinhos e de entidades assitenciais como a Cufa (Central Única das Favelas) de São Bernardo. No ano passado, conseguiu receber o auxílio emergencial do governo federal e atualmente espera pela terceira rodada do benefício após mais de três meses sem renda alguma.

Moradora do Jardim Ipê, em Mauá, que não quis se identificar vive situação semelhante. Antes de conseguir a doação de um botijão de gás na última semana, chegou a ficar quase um mês cozinhando com o auxílio de latas e gravetos. Ela e os oito filhos, sendo apenas a mais velha maior de idade, também dependem de doações para sobreviver, uma vez que a matriarca tem um problema na perna a impede de trabalhar.

POR QUE ESTÁ CARO?

Do mesmo modo que ocorre com os combustíveis, a desvalorização do real frente ao dólar e aumento do preço internacional do petróleo são as principais justificativas da Petrobras para o aumento do GLP. Para se ter ideia, o barril de petróleo Brent estava na casa de R$ 54 no início de janeiro e, na última semana, chegou a R$ 65, acréscimo de 20,4%. Já o dólar, estava a R$ 5,19 no primeiro mês do ano e na sexta-feira, fechou a R$ 5,50 (6%).

Segundo informações do Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo), considerando um botijão de 13 quilos no valor de R$ 79,69, R$ 37,26 (46,7%) é da margem bruta e custos da Petrobras, R$ 13,41 (16,8%) é de tributos, R$ 9,35 (11,7%) é da margem bruta e custos de distribuição e R$ 19,67 (24,7%) é da margem bruta e custos de revenda. No Estado de São Paulo, por quilo de GLP, incide R$ 0,84 de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e R$ 0,16 de PIS/Cofins, totalizando R$ 13,17 em um cilindro com 13 quilos.

Rodrigo Zingales, diretor da AbriLivre (Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres), explica que o monopólio da Petrobras também é um dos fatores que encarecem o GLP, já que não há concorrência de preços. Ao mesmo tempo, a distribuição do gás também está concentrada em poucas empresas. Relatório do Sindigás indica que em janeiro e fevereiro, 82,1% das vendas de todo País se concetraram em apenas quatro companhias.

Procurado pelo Diário, o Sindigás informou que não se manifesta em reportagens sobre preço.



Produto é essencial; falta fere a Constituição

Segundo Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a falta de botijão de gás na casa das famílias fere a Constituição, uma vez que o artigo 6 prevê a alimentação e a saúde como direitos humanos fundamentais. O artigo 5, que garante o direito à vida, também é violado, assim como o artigo 3, que afirma que um dos objetivos do País deve ser erradicar a desigualdade social.

“O gás é essencial para as pessoas poderem preparar e cozinhar os alimentos. Atualmente, as desigualdades estão ainda maiores, já que o País vive uma crise humanitária e o preço exorbitante do gás gera fome e insegurança alimentar”, aponta.

Conforme publicado ontem pelo Diário, o Grande ABC registrou aumento de 9,3% no número de pessoas que vivem na pobreza. Existem 87.191 pessoas sobrevivem com R$ 89 por mês atualmente, enquanto em setembro de 2020, eram 79.785 indivíduos vivendo nesta situação.