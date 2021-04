Botafogo encerra Taça Guanabara com goleada de 4 a 0 contra o Macaé no Engenhão

25/04/2021 | 20:26



Sem a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo se despediu da Taça Guanabara com uma goleada. Neste domingo, o time alvinegro derrotou o lanterna Macaé por 4 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Botafogo encerrou a primeira metade da competição com 15 pontos, em sétimo lugar. Os times que terminaram entre 5.º e 8.º disputam a Taça Rio, um título de consolação. Nesta fase, encara o Nova Iguaçu na semifinal.

O jogo começou com protesto pelo lado do Macaé. Durante o minuto de silêncio, os jogadores sentaram no gramado. O gesto é por conta dos quatro meses de salários atrasados da equipe, que já foi rebaixada na competição.

Em pé e com a bola rolando, o pior time do campeonato deu trabalho ao Botafogo se fechando no campo de defesa e tirando espaços do ataque alvinegro. Desta forma, o retrato do primeiro tempo foi os botafoguenses rodando a bola em frente da área adversária procurando um jeito de finalizar.

A chegada mais perigosa veio aos 23 minutos em finalização de Marco Antônio na trave, depois de boa enfiada de bola de Ricardinho. No rebote, o goleiro Ricardo conseguiu ficar com a bola. Ainda no primeiro tempo, Pedro Castro teve chance, batendo colocado, mas o arqueiro caiu novamente para defender.

Logo no começo do segundo tempo veio o gol. PV fez boa jogada pela esquerda e encontrou Pedro Castro na entrada da área. O volante arriscou de longe e venceu o goleiro do Macaé, marcando um belo gol.

O Botafogo teve chance de ampliar em seguida, mas Ricardo segurou finalização de Matheus Nascimento. Com um meio de campo mais ativo, entrando na área, os alvinegros não demoraram a ampliar. Aos 17 minutos, em nova jogada pela esquerda de PV, o lateral rolou para o meio da área e encontrou Rickson. O volante finalizou bem e marcou o segundo.

O técnico Marcelo Chamusca mexeu no time, trocou peças e o Botafogo perdeu o bom ritmo na sequência da segunda etapa. Ainda deu tempo, no entanto, de transformar o placar em goleada. Aos 41 minutos, Davi Sousa apareceu em cima da linha para completar cabeçada de Kanu. Na sequência, aos 44, Matheus Nascimento fez o quarto depois de assistência de Ênio.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 x 0 MACAÉ

BOTAFOGO - Douglas Borges; Jonathan (Warley), Davi Sousa, Kanu e PV; Ricardinho (Marcinho), Pedro Castro (Matheus Frizzo) e Rickson; Felipe Ferreira (Ênio), Marco Antônio (Ronald) e Matheus Nascimento. Técnico: Marcelo Chamusca.

MACAÉ - Ricardo; Rossales, Helton Matheus, Álvaro e Taira; Antônio (Dudu), Ronan, Ryckelmy (Maicon) e Júnior Araújo; Wallacer e Edy (Patrick). Técnico: Luciano Lamoglia.

GOLS - Pedro Castro, aos 5, Rickson, aos 17, Davi Souza, aos 41, e Matheus Nascimento, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ryckelmy e Helton Matheus (Macaé).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).