Oscar 2021: Tapete vermelho

25/04/2021 | 19:49



Neste domingo, 25, será realizada a cerimônia de entrega do Oscar 2021. Com a pandemia de coronavírus, que obrigou o mundo a adotar o isolamento social, o setor cultural teve de se adaptar rapidamente, como foi o caso das premiações. O Oscar não ficou de fora dessa nova ordem e precisou abrir mão do ritual que antecede a grande festa do cinema, como o tapete vermelho.

Dessa vez, a cerimônia será híbrida e com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theatre e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles.

Entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman, que concorre a Melhor Ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta de Melhor Atriz pelo mesmo filme. Mas Anthony Hopkins brilha em sua atuação no filme Meu Pai e pode ficar com a cobiçada estatueta dourada.

Frases no tapete vermelho:

"Estou muito empolgada de participar da primeira premiação da temporada pessoalmente", diz Maria Bakalova, candidata ao Oscar de atriz coadjuvante por Borat: Fita de Cinema Seguinte.

"Ter criadores não-brancos criando conteúdo, como Lin-Manuel Miranda e Regina King, é tudo. Quando vim para Los Angeles uns 15 anos atrás, pessoas como Shonda Rhimes e Ava DuVernay não estavam no cenário!, disse Leslie Odom Jr., que concorre a dois Oscar - ator coadjuvante e canção original por Uma Noite em Miami.

Yuh-Jung Youn, favorita ao Oscar de atriz coadjuvante por Minari - Em Busca da Felicidade, disse no tapete vermelho que não preparou discurso. Vamos ver o que ela fala se ganhar!