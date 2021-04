Atlético de Madrid leva gol no fim do Athletic Bilbao e tem liderança ameaçada

25/04/2021 | 18:34



A reta final do Campeonato Espanhol para o Atlético de Madrid não está sendo nada fácil. Depois de ter 10 pontos de vantagem, viu a gordura sumir e, ao ser derrotado pelo Athletic Bilbao por 2 a 1, neste domingo, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, corre risco de perder a liderança para o Barcelona, dois pontos atrás e com um jogo a menos.

Restando cinco rodadas, o Atlético de Madrid ainda depende apenas de suas forças, mesmo com o tropeço. Mas caso seja ultrapassado pelo Barcelona, que joga nesta quinta-feira contra o Granada, terá de ganhar o confronto direto com os catalães, daqui duas rodadas, fora de casa.

Alex Berenguer precisou de somente oito minutos para colocar o time da região do País Basco em vantagem. Já na reta final da partida, Carrasco cruzou na cabeça de Savic, que empatou. A igualdade não era de todo ruim para o Atlético de Madrid, mas Martínez, em cabeçada, livre, fez o seu e garantiu um duro 2 a 1 contra o líder.

Agora, o time do técnico argentino Diego Simeone terá de torcer contra os catalães diante do Granada, no estádio Camp Nou, em Barcelona, para não perder a primeira posição, pois está só com dois pontos na frente. O Atlético de Madrid se manteve com 73, diante de 71 de Real Madrid e Barcelona e de 70 do Sevilla, muito vivo na disputa pela taça.

O Sevilla entrou na briga após fazer 2 a 1 no Granada, em Sevilha, em jogo com uma lambança do árbitro Ricardo de Burgos. Ele deu quatro minutos de acréscimos e encerrou a partida após apenas três disputados. E demorou a perceber a falha.

Os jogadores trocaram camisas e quando o time de Sevilha já estava no vestiário, o árbitro percebeu que deu um minuto a menos, obrigando as equipes a retornarem ao gramado para mais 60 segundos de disputa. O regulamento do Campeonato Espanhol não autoriza jogos terminados antes do tempo.

Em outro duelo neste domingo, o Celta fez 2 a 1 no Osasuna, em Vigo, e subiu para o nono lugar, com 42 pontos. O rival do País Basco é o 11.º, com 40.