Chay Suede e Micael surpreendem fãs com reencontro e posam com seus filhos

25/04/2021 | 17:10



Os atores Chay Suede, de 28 anos de idade, e Micael, de 32, fizeram a alegria dos fãs de Rebelde Brasil ao postarem um clique do reencontro que ocorreu no último sábado, dia 24. Os intérpretes de Tomás e Pedro, na versão brasileira da telenovela mexicana - que estreou em 2011, na Record -, estavam acompanhados de seus filhos. Chay é pai da pequena Maria, de um ano de idade, enquanto Micael é pai de Zion, de sete anos.

Sábado de confraternização. Chay, te amo seu catiorro, escreveu Micael, na legenda da postagem do Instagram.

Além disso, a dupla também posou com suas esposas, Laura Neiva, esposa de Suede, e Heloisy Oliveira, esposa de Micael. Lembrando que a pequena Maria irá ganha um irmãozinho ou irmãzinha muito em breve, já que Laura e Chay estão esperando o segundo bebê.

Recentemente, o ator também falou sobre sua experiência com a paternidade durante uma entrevista para o Altas Horas:

- Coisa mais gostosa do mundo! Eu sonho em ser pai desde criança. Meu pai e minha mãe são muito grudados comigo, tive um pai muito amoroso e presente e por conta dele eu sempre quis ser pai também. Eu realizei meu sonho de ser pai em dezembro de 2019 e pude ficar bastante com ela no primeiro ano de vida, é gostoso demais.

Pura fofura, não é mesmo?